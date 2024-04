Romário voltará ao campo e atuará no América-RJ

O senador Romário (58) vai voltar às atividades como jogador profissional de futebol. Presidindo o América-RJ, o ex-atleta se inscreveu para disputar a segunda divisão do certame carioca pelo clube. Ele, incçlusive,já posou em foto divulgando nas redes sociais da equipe.





Há 15 anos afastado do campo, Romário receberá um salário mínimo por mês, mas devolverá o valor ao clube. Com Romário, atuarão no América-RJ o seu filho, Romarinho, e o atacante André, que atuou com Neymar no Santos em 2010. O certame terá início em maio próximo.





Via Sobral em Revista