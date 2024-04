Homem coloca fogo em suspeito de matar irmão dele

Um homem de 55 anos foi preso suspeito de colocar fogo em outro homem, de 57 anos, em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. O crime teria sido motivado porque o homem que sofreu as queimaduras matou o irmão do outro há 39 anos. Ele foi preso nesta quarta-feira (17).





Um câmera de segurança mostra um homem de camisa listrada sentado, até que chegou outro homem (de roupa vermelha) — que foi identificado como Antônio Fabricio Alexandre. Ele jogou solvente na vítima e ateou fogo na sequência.





As imagens foram feitas no último dia 6 de abril, na Praça dos Correios, no Centro de Cascavel. No momento, acontecia uma tradicional feira do município.





A vítima foi internada com queimaduras de até 4º grau em 70% do corpo. Antônio Fabricio foi preso por tentativa de homicídio qualificado com uso de fogo.





Após a prisão, Antônio Fabrício foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Cascavel. Agora, ele está à disposição da Justiça.





