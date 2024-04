Mulher invade bar, briga com homem e joga fezes no chão

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança em um momento de fúria, dentro de um bar no Guará. A cena, no mínimo inusitada, ocorreu por volta das 8h30 de quarta-feira (17/4). Nitidamente irritada, a mulher entra no bar e braveja contra um homem, que está do outro lado do balcão. Ela anda pelo estabelecimento e, quando menos se espera, despeja um saco cheio de fezes no chão do local, próximo a duas mesas de sinuca.



O bar onde ocorreu o desentendimento fica na QI 12, do Guará 1. Após jogar todo o cocô no chão do local, ela segue discutindo com o homem, que fica atônito, sem reação. Em determinado momento, ele parece responder às provocações dela, o que deixa ela ainda mais irritada, gesticulando com os braços em direção a ele, com o saco vazio em mãos.

Só quando a mulher deixa o local, ainda tomada de raiva, o homem sai detrás do balcão e segue para a porta do estabelecimento.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia (Guará).

