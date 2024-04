Menino de apenas 12 anos é flagrado furtando moto

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma moto é furtada por um menino de apenas 12 anos em Paraguaçu Paulista (SP).





O caso aconteceu no início da tarde de sábado (13). As imagens de câmera de segurança só foram divulgadas nesta quarta-feira (17).





Em plena luz do dia, o menino se aproxima de um estacionamento, no centro. Ele mexe na moto, tenta empurrá-la, mas desiste na primeira vez. Segundos depois ele volta, destrava o veículo, empurra pra pegar impulso e foge com a moto.





O veículo foi abandonado pouco depois e o dono não chegou a registrar boletim de ocorrência.





Logo depois da fuga, as imagens mostram outro garoto correndo atrás do que furtou o veículo. A mãe deste segundo menino, ao saber da ação, levou o filho à delegacia para informar sobre o caso.





Segundo a Polícia Civil, o depoimento dos dois deve ajudar na investigação, que pode levar a outros crimes cometidos pelos menores e pessoas envolvidas.





G1