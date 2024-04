Homem fratura órgão genital enquanto dormia; entenda caso raro

Um homem de 27 anos sofreu uma lesão peniana durante seu sono, na Tunísia. Após se virar na cama, sentiu um estalo e fortes dores. Ele procurou uma unidade de saúde 36 horas após o trauma. Seus sintomas clínicos incluíam inchaço significativo no pênis, um “desvio para a direita” e um coágulo sanguíneo.





Todo o episódio aconteceu após uma noite que deveria ser normal de sono. Em seu relato, o homem — que não foi identificado — contou que estava dormindo quando virou-se de bruços, ouviu um estalo horrível e, consequentemente, sentiu as dores em seu órgão sexual.





O relato foi compartilhado em uma revista científica da área médica, com os especialistas comentando sobre o caso. Segundo eles, durante a exploração cirúrgica, foram identificadas duas fraturas distintas nos corpos cavernosos (as estrutras musculares do pênis), que foram reparadas com sucesso.





Com uma recuperação rápida e sem complicações, o paciente, após quatro dias, já havia sido liberado e recuperou a função erétil por completo após o tratamento. Seus danos não foram duradouros, com redução do inchaço após 48 horas.





Deformidade em berinjela: entenda o caso





A lesão com características que o homem apresentou chama-se “deformidade em berinjela”, uma das piores fraturas penianas: o genital pode ficar na cor do fruto ao qual faz referência no nome da lesão, completamente roxo.





O Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia dos EUA tem um estudo de caso publicado sobre este tipo de lesão, que, apesar de ser pouco popular, pode acontecer com qualquer um. "A fratura peniana é causada por trauma repentino no pênis ereto, levando à ruptura dos corpos cavernosos", explica.





"Embora a fratura peniana seja uma condição rara, ela pode causar deformidade incapacitante e impotência erétil, se a intervenção for adiada", completa.





O POVO