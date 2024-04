Homens assaltam idoso e depois ligam dizendo que vão devolver o celular

Dois homens foram flagrados por uma câmera de segurança assaltando um idoso, de 60 anos de idade, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O que chamou a atenção, na ocorrência, é que eles chegaram a ligar para o último número discado, no celular da vítima, dizendo que estavam arrependidos e que queriam devolver o aparelho.





Um dos ladrões, na ligação, perguntou se a polícia havia sido chamada para o local. Segundo o suspeito, eles estavam arrependidos do crime e queriam devolver os pertences roubados, mas estavam com medo de voltar e se deparar com a polícia. Foi assegurado aos suspeitos que a polícia não havia sido chamada, mas mesmo assim os dois não voltaram a aparecer.





O crime ocorreu na Rua Professora Raimunda Adélia, com a vítima, no momento da ocorrência, estando trabalhando em serviço de lavagem de veículos. Ele havia acabado de terminar um trabalho e se dirigindo para outra casa nas proximidades para realizar outro. Foi nesse momento que os criminosos o abordaram, levando aparelho celular e um aspirador de pó que ele estava usando para auxiliar na limpeza.





Ele, que no momento exato da abordagem estava na via pública, foi surpreendido pelos suspeitos, que se aproximaram em uma motocicleta. O momento foi registrado em vídeo coletado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.





Portal GCMAIS