Izolda manterá vivo, em Sobral, o projeto de qualidade da educação

O tapete estendido para Izolda Cela voltar ao cenário eleitoral tem uma motivação: ela manterá vivo o projeto de Alfabetização na Idade Certa, que revoluciona a educação cearense.





Eleita prefeita de Sobral, Izolda será referência para o Brasil e os holofotes estarão voltados para sua gestão, a criadora do mais bem sucedido plano para educar a população de baixa renda, garantido a alfabetização na idade certa, até os sete anos.





O cargo federal que ocupa no Ministério da Educação, de Secretaria Executiva, tem importância por ser ordenadora de despesas, mas a repercussão como gestora em Sobral é mais relevante para o projeto em execução no Ceará. Camilo, Cid, Izolda e Elmano apostam na educação como grande bandeira para mudar o Brasil.





Com informações do Blog do Roberto Moreira