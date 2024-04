Polícia investiga câmeras escondidas no quarto de deputada cearense em hotel de luxo de Brasília

Câmeras escondidas foram encontradas no quarto da deputada federal pelo Ceará, Dayany Bittencourt (União Brasil), em Brasília. Os equipamentos foram encontrados oito dias após a parlamentar fazer a mudança para o apartamento em um hotel de luxo da capital federal.





O caso, que é investigado pela Polícia Civil, estava em segredo de Justiça e foi revelado com exclusividade pelo Jornal da Record. Ainda de acordo com a reportagem, as micro câmeras foram instaladas pelo antigo proprietário do imóvel, vendido há quase 4 anos. Ele disse que “instalou as câmeras porque suspeitava que a camareira estava subtraindo objetos”.





“Eu me senti sendo invadida. Me senti que ali eu não era mais eu. Só em pensar que alguém me viu tomando banho. Eu cheguei doente, debilitada, foi horrível. Eu estou com trauma até hoje”, desabafou.

As impressões digitais colhidas nos equipamentos levaram a polícia até o técnico responsável pela instalação das câmeras. No depoimento, ele confirmou ter feito a instalação na unidade.





As imagens do momento em que os equipamentos foram localizados por assessores da parlamentar estão gravadas em vídeo. Algumas das câmeras estavam escondidas em sensores de fumaça. “Ao sentar no sofá, eu olhei para cima e encontrei a primeira câmera. Daí a gente começou a procurar outras câmeras. Encontramos câmeras no banheiro, apontada para o guarda-roupas, para a cama, etc”, afirmou Ricardo Rocha, assessor da parlamentar.





GCMais, com R7