Mulher é vítima de feminicídio após morder dedo do marido durante relação íntima

Um homem de 27 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nesta segunda-feira, 15, após matar a esposa, Tatiéle de Cássia dos Reis Gonçalves, de 38 anos. O crime ocorreu em Caconde, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada pelo g1 e confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) ao Terra NÓS.





No último domingo, 14, o homem mantinha relações sexuais com a vítima quando ela mordeu o dedo da mão esquerda do suspeito. O companheiro não gostou da mordida e esperou a mulher voltar para a cama para dormir.





Enquanto ela dormia, o suspeito acertou o pescoço e o tórax dela com uma faca. O homem fugiu após o crime e procurou a Polícia Militar nesta segunda-feira para confessar o crime. As autoridades foram ao local e encontraram o corpo da vítima.





O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Casa Branca, ficando à disposição da Justiça, segundo informações da SSP. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia de Caconde.





Terra