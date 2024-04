URGENTE: Alexandre de Moraes dobra aposta e inclui Elon Musk no inquérito das Fake News

Ministro ameaçou ainda determinar multa de R$ 100 mil, caso o dono do Twitter/X restabeleça perfis bloqueados por ordem do STF.

Diz trecho do despacho de sete páginas do juiz do STF obtido por Oeste: “Determino a inclusão de Elon Musk, dono e CEO da provedora de rede social X, em face do cargo ocupado, como investigado do Inquérito 4.874, pela, em tese, dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X, em conexão com os fatos investigados nos Inquéritos 4781, 4923, 4933 e PET 12100”.





Moraes abriu ainda um novo inquérito, “por prevenção”, com a finalidade de “apurar a conduta de Musk”.





Além disso, Moraes ameaçou estabelecer multa de R$ 100 mil, caso a big tech desobedeça ordens do STF. “Determino ainda que a provedora de rede social X se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado por esta Suprema Corte ou pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob pena de multa diária de R$ 100 mil por perfil e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil”, decidiu Moraes.





Decisão de Moraes, sobre Elon Musk





Na decisão, Moraes afirmou ser “inaceitável que qualquer dos representantes dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, em especial o ex-Twitter, desconheçam a instrumentalização criminosa que vem sendo realizada pelas denominadas milicias digitais”.





De acordo com Moraes, o suposto grupo criminoso atua na “divulgação, propagação, organização e ampliação de inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais, especialmente no gravíssimo atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, ou seja, da própria República brasileira”.





Adiante, o juiz do STF observou que, “após a tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023, de maneira absolutamente pública e transparente, foi discutida em reunião presidida por este relator, na condição de presidente do TSE, em 1° de março, no TSE, com a presença de Google, YouTube, X, Facebook, Kwai, TikTok, Twitch e Telegram o real perigo dessa instrumentalização criminosa”.





Dono da rede social desafia Moraes





Com a revelação do escândalo Twitter Files Brazil, na semana passada, Musk tem feito uma série de tuítes, nos quais informou que vai reaver perfis derrubados por Moraes. Conforme o dono da big tech, os bloqueios são ilegais.





Musk também disse estar ciente da possibilidade de a rede social sair do país, em virtude de possíveis multas de Moraes.





Fonte: Revista Oeste