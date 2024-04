Saiba qual vai ser o horário do eclipse solar total de 8 abril

Evento começará na costa do Pacífico do México por volta das 15h07, no horário de Brasília, antes de adentrar o Texas, nos EUA

O fenômeno terá início no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, pelos Estados Unidos e pelo Canadá. O eclipse começará na costa do Pacífico do México por volta das 15h07, no horário de Brasília, antes de adentrar o Texas, nos Estados Unidos.





O eclipse solar total de abril será o último visível nos Estados Unidos até 2044, com a expectativa de mais de 30 milhões de pessoas estarem no caminho do fenômeno





Entenda como é o eclipse solar





O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, de modo a bloquear os raios solares. Esse movimento, que ocorre mensalmente por causa da órbita da Terra, resulta em um evento astronômico raro — como o que será observado na América do Norte.





A visibilidade





Fotógrafos ao longo do trajeto do fenômeno fornecerão imagens para análise científica, de maneira a garantir uma cobertura completa do evento.