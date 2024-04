Professor é preso suspeito de est*prar criança em Timon

Ele é acusado de fazer sexo oral em uma criança de oito anos.

Um homem, identificado como Milton Pereira da Silva, de 48 anos, foi preso em flagrante nesse sábado (6) , pela Polícia Civil do Maranhão suspeito de abusar sexualmente de um menino de oito anos de idade. A prisão foi realizada por volta das 20h, no bairro Parque Piauí.





De acordo com a Polícia Civil, a criança estava com a mãe em uma residência no bairro Cidade Nova, aonde Milton, que é professor também se encontrava. Em determinado momento, a criança foi ao banheiro, e foi aí que o ato de abuso ocorreu. Segundo a Polícia Civil, o ato “acabou lesionando o pênis da vítima para forçar masturbação e fazer sexo oral” .





A criança contou o ocorrido a sua mãe somente quando chegaram em casa .





A prisão ocorreu na casa do professor, no Parque Piauí. Ele confessou o crime à polícia e disse que aquilo só havia ocorrido porque estava bêbado. O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio Jorge Vieira , em Timon.





Via Pi24h