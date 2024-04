Professores e servidores de universidades federais declaram greve

Professores e servidores técnico-administrativos da UFC, UFCA e Unilab.

Os professores e servidores das instituições públicas de ensino superior no Ceará declararam greve. As atividades foram paralisadas a partir desta segunda-feira (15). A Universidade Federal do Ceará (UFC), A Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade Federal da Integração Luso-Afro Brasileira (Unilab) aderiram o movimento nacional. A greve dos servidores técnico-administrativos acontece desde 11 de março. Os professores entraram ontem. Eles buscam melhores condições de trabalho e reajuste salarial.





Conforme reportagem publicada pelo O Globo desta terça-feira (16), os professores pedem o parcelamento em partes iguais (7,06%) de 22% de reajuste. Já os servidores querem 22,71% e 34,32%.





O Ministério da Educação (MEC), informou por meio de nota que reforça o diálogo “franco e respeitoso”. Além disso, acrescenta que deu o reajuste de 9% para todos os servidores em 2023. Já o Ministério da Gestão e Inovação comunica um aumento de 43,6% no auxílio-alimentação.





