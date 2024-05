Brasil ultrapassa 5 milhões de casos de dengue

O Brasil superou 5 milhões de casos prováveis de dengue e já registrou mais de 2,8 mil mortes pela doença somente neste ano. Os números de infecções prováveis e os de óbitos são os maiores desde o ano 2000, segundo a série histórica do Ministério da Saúde.





O número de mortes sob investigação, para saber se há relação com a arbovirose, é de 2,7 mil, conforme os dados divulgados pelo Painel de Monitoramento de Arboviroses nesta segunda-feira, 20.





Distribuição demográfica e letalidade





Com relação à porcentagem de pessoas possivelmente infectadas, entre homens e mulheres, esse parâmetro é de 45% e 55%, respectivamente. Já a faixa etária mais afetada pela doença é a de 20 a 29 anos, com 505.332 casos. As mulheres são as mais acometidas.





A taxa de letalidade em casos prováveis é de 0,06, enquanto nos casos graves, esse índice é de 4,83.





Incidência e comparação com critérios da OMS





Para cada 100 mil habitantes, o coeficiente de incidência é de 2.511,9. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera epidemia quando esse índice é superior a 300.





Minas Gerais lidera, com mais de 1,4 milhão de casos prováveis, seguido por São Paulo, com mais de 1,3 milhão, e Paraná, com 535 mil. Outros Estados com mais de 200 mil casos incluem Santa Catarina, Goiás, Bahia e o Distrito Federal. No Rio de Janeiro, há 251 mil infecções prováveis, com um coeficiente de incidência de 1564,6.





Veja o número de mortes causadas pela dengue por ano no Brasil





2024 – 2.827

2023 – 1.179

2022 – 1.053

2015 – 986

2019 – 820

2016 – 701

2013 – 656

2010 – 656

2020 – 583

2011 – 558

2008 – 557

2014 – 475

2009 – 340

2012 – 327

2021 – 315

2007 – 290

2018 – 201

2017 – 180

2006 – 144

2002 – 142

2003 – 86

2005 – 72

2001 – 43

2004 – 19

2000 – 4





Via Revista Oeste