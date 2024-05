UM MILHÃO DE MOTORISTAS SEM EXAME TOXICOLÓGICO SERÃO MULTADOS EM R$ 1.500; ENTENDA

Mais de um milhão de motoristas profissionais com carteira nacional de habilitação (CNH) das categorias C, D e E podem ser multados nos próximos dias pela falta do exame toxicológico, segundo números da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O prazo para os condutores com carteiras que vencem entre janeiro e junho terminou em 30 de abril. Outros dois milhões, com CNH com vencimento entre julho e dezembro, podem fazer o teste até o dia 31 de maio.





Com o fim do primeiro prazo, os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) já começaram a multar os motoristas que estão irregulares. O estado de Minas Gerais já autuou mais de 53 mil motoristas. Outras unidades da federação devem notificar os motoristas nos próximos dias.





O exame, que detecta substâncias tóxicas e drogas no organismo, é obrigatório desde 2015 para motoristas que conduzem veículos de grande porte ou transporte de passageiros — como caminhões, ônibus e vans. As penalidades incluem multa de R$ 1.467,35 e perda de 7 pontos na carteira.





"Ao garantir que motoristas profissionais não estejam sob a influência de drogas, contribuímos significativamente para a redução de acidentes nas estradas, protegendo vidas e promovendo um ambiente de transporte mais seguro para todos. Além disso, o exame toxicológico reforça a responsabilidade e a profissionalização dos motoristas", comenta o diretor presidente da Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox), Pedro Serafim.









O que é o exame toxicológico?





O exame toxicológico de larga janela de detecção é um procedimento laboratorial não invasivo e indolor, capaz de detectar se houve consumo abusivo de substâncias psicoativas em um período de 90 a 180 dias anteriores à coleta. Para isso, são usadas amostras de cabelos, pelos ou unhas. Em média, o exame custa R$ 135. O valor varia conforme o laboratório.









Quem deve fazer?





Motoristas profissionais das categorias C, D ou E são obrigados a fazer o teste toxicológico. Isso inclui condutores de caminhões, caminhonetes ou vans de carga (categoria C); de ônibus, micro-ônibus e vans de passageiros (categoria D) e motoristas de trailers, treminhões e ônibus articulados (categoria E).









Como agendar?





Em primeiro lugar, o condutor precisa procurar um laboratório credenciado ao Senatran e agendar o exame. Uma lista destes locais está disponível no site do Detran de cada estado.









Como é realizado?





Ele é feito mediante a coleta de uma amostra de, pelo menos, três centímetros de um fio de cabelo. Quem não tiver cabelo ou for muito curto, raspa-se uma pequena amostra de pelo. Em alguns casos é possível também utilizar um minúsculo pedaço de unha.





Em todos os casos, são extraídas duas amostras, ambas envelopadas e lacradas na frente do motorista. Caso ele não concorde com o resultado do exame, a segunda serve como contraprova.





A análise do teste consegue detectar o consumo de substâncias ilícitas como anfetaminas, cocaína, codeína, crack, ecstasy, heroína, maconha, morfina e outras drogas associadas em um intervalo de até 90 dias antes da coleta.





Álcool, nicotina, anabolizantes, esteroides e medicamentos no geral não são detectados. O prazo de entrega do resultado leva de dois a cinco dias após o recebimento da amostra no laboratório.





