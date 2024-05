Senador gasta com gasolina valor suficiente para dar 17 voltas na Terra

O senador Alexandre Luiz Giordano (MDB-SP) gastou mais de R$ 336 mil de verba pública para abastecer veículos particulares. Segundo apuração do jornal Folha de S.Paulo, os gastos foram com os carros do parlamentar, do filho dele e também de uma empresa familiar.





Com os atuais preços do combustível, a quantia utilizada pelo senador realizaria 17 voltas ao redor do planeta. O gasto mensal é de aproximadamente R$ 9 mil — que permitiria uma viagem do Extremo Norte ao Extremo Sul do Brasil em linha reta quatro vezes ao mês.





Giordano afirma que não há irregularidades nos gastos e menciona que não faz uso total da verba que é disponibilizada. Afirmou também que o Supremo Tribunal Federal (STF) já arquivou uma investigação sobre gasto de combustível.





Ele diz que as informações no site do Senado são limitadas, pois misturam despesas de locomoção, hospedagem, combustível e alimentação.

Gastos de outros parlamentares





Em comparação, o senador Marcos Pontes (PL-SP) usou cerca de R$ 10 mil em combustíveis nos últimos três anos. Já Mara Gabrilli (PSD-SP) gastou R$ 26 mil.





No caso de Giordano, a maior parte das notas fiscais está concentrada no Auto Posto Mirante. O local já vendeu R$ 183 mil em combustível para o parlamentar e está próximo ao escritório do político e de suas empresa





Outro estabelecimento, localizado em Morungaba, no interior de São Paulo, acumula reembolsos que totalizam cerca de R$ 122 mil.





A investigação também revelou gastos durante fins de semana em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Cerca de quatro notas totalizam R$ 1,2 mil no Auto Posto Ipiranguinha, em um período em que o Senado estava em recesso.

Despesas em restaurantes de luxo





As despesas do senador com alimentação são notáveis, especialmente pela escolha de restaurantes de alto padrão. Foi encontrado uma nota de R$ 681, do restaurante Varanda Grill, localizado na região da Faria Lima. Em 2022, uma conta de R$ 810, na churrascaria Rodeio, em Cerqueira Cesar.









A LISTA AINDA INCLUI ESTABELECIMENTOS COMO OUTBACK, FOGO DE CHÃO, JARDIM DI NAPOLI E ALMANARA.





Em 2018, Giordano declarou R$ 1,5 milhão em bens à Justiça Eleitoral. Mesmo fazendo parte do partido de Ricardo Nunes (MDB), ele manifestou apoio a Guilherme Boulos (Psol) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.





O parlamentar assegura que seus gastos foram revisados pelo Senado, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo STF. Os dois últimos arquivaram os procedimentos preliminares.





Ele justifica o uso dos veículos para minimizar o uso da verba de gabinete com aluguel de carros. Além disso, afirma que os gastos com alimentação são parte do exercício de suas funções parlamentares.





(Revista Oeste)