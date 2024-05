Café é capaz de estimular a libido e reduzir a disfunção erétil

Você já imaginou que o seu café da manhã poderia ter um impacto tão positivo na sua vida sexual? De acordo com um médico, o café tem o potencial de tornar os orgasmos mais intensos, aumentar a libido e estimular o desejo sexual.





Embora seja amplamente conhecido que o café ajuda as pessoas a despertarem pela manhã, pesquisas sugerem que a cafeína também pode intensificar os orgasmos e aumentar a excitação sexual.





Em resposta a um vídeo postado no TikTok que abordava os benefícios sexuais do café, o Dr. Raj Karan, médico do NHS, explicou como a química presente na bebida afeta o corpo. Ele destacou que altas doses de cafeína dilatam os vasos sanguíneos e aumentam o fluxo sanguíneo, o que está diretamente relacionado com o orgasmo e a excitação sexual.





Embora apenas uma pesquisa em ratos fêmeas tenha sido realizada para explorar essa relação, descobriu-se uma correlação entre a ingestão de cafeína e a alta atividade sexual nos animais. No entanto, não há garantia de que os mesmos efeitos ocorram em seres humanos.





Além disso, estudos separados mostraram que homens que consomem café têm menos chances de sofrer de disfunção erétil em comparação com aqueles que não consomem. Consumir duas a três xícaras de café por dia foi associado a uma redução significativa no risco dessa condição.





No entanto, é importante lembrar que o equilíbrio é essencial e que a cafeína, como qualquer substância, deve ser consumida com moderação.





(Folha do Estado)