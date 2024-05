Concurso Polícia Penal CE: 800 vagas; inscrições abertas!

O concurso Polícia Penal CE 2024 está com inscrições abertas! O edital da Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará oferta 600 vagas imediatas para o cargo de Policial Penal, além de 200 vagas para formação de cadastro reserva.





As inscrições para o concurso podem ser realizadas até 03 de junho de 2024, no site da IDECAN . O valor da taxa é R$ 185,00.





O cargo de agente policial penal é de nível médio e o limite de idade mínima é de 18 anos e a máxima são 34 anos, 11 meses e 29 dias. É necessário ter carteira nacional de habilitação, no mínimo B.





As provas acontecerão no dia 14 de julho no período da tarde.





O último concurso da Polícia Penal CE ocorreu em 2017 e ofertou 1.000 vagas para nível médio.





Fonte: Blog Gran Cursos Online