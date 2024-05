Cid Gomes descola boquinha como deputado aposentado

Atual senador deixou o cargo na Assembleia Legislativa do Ceará em 1996.

Depois de 28 anos sem atuar como deputado estadual, o senador Cid Gomes (PSB) deu entrada em um pedido de aposentadoria pela Assembleia Legislativa do Ceará e obteve êxito: conseguiu uma boquinha no valor de R$ 30 mil pela Previdência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).





O valor é corresponde ao exercício de dois mandatos de deputado estadual. O benefício foi solicitado pelo irmão do Senador Ciro Gomes no último dia 15. A concessão da aposentadoria foi oficializada na última terça-feira (30) por meio do Diário Oficial, que pôde ser consultado durante o dia, mas se encontra fora do ar durante o fechamento desta publicação.





Cid Gomes deixou o cargo na Assembleia Legislativa do Ceará em 1996, depois do seu segundo mandato. Em seguida, foi prefeito da cidade de Sobral, assumiu o governo do estado e está em seu primeiro mandato como senador.





