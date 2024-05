PORTO ALEGRE SUBMERSA: RIO GUAÍBA ATINGE MAIOR NÍVEL EM 83 ANOS E CAUSA CAOS NA CAPITAL

O Rio Guaíba atingiu seu nível mais alto em 83 anos na manhã desta sexta-feira (3), chegando a 4,50 metros, superando a marca da enchente histórica de 1941, quando o patamar chegou a 4,76 metros. A cota de inundação na região do Cais Mauá é de 3 metros.





O avanço das águas já provocou alagamentos em diversas áreas da capital gaúcha, incluindo trechos da Orla na Zona Sul, e as avenidas Mauá e Conceição, no acesso à cidade. Em decorrência da situação, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) alertou a população para evitar se deslocar a Porto Alegre, se possível.





As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde a última semana causaram estragos em todo o estado. Até o momento, 32 pessoas morreram, 74 estão desaparecidas e 56 ficaram feridas. A Defesa Civil estima que 24,2 mil pessoas estão fora de casa, sendo 7.165 em abrigos e 17.087 desalojadas. No total, 235 dos 496 municípios gaúchos registraram algum tipo de problema, afetando 351,6 mil pessoas.





A estação rodoviária de Porto Alegre também foi afetada pelas inundações, com 95% das viagens suspensas, segundo o gerente de operações, Jorge Rosa. Ele garante que os passageiros que já adquiriram bilhetes não terão prejuízos.