Em menos de 10 horas, PRF no Ceará recupera duas motocicletas adulteradas, uma delas tinha sido roubada há 5 meses

No feriado de Corpus Christi (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas pessoas e recuperou duas motocicletas adulteradas, uma delas tinha sido roubada em dezembro de 2023. Foram duas ocorrências distintas que aconteceram em menos de 10 horas.





A primeira ação foi por volta de 9h, no km 290 da BR 226, município de Independência (CE), após os policiais abordarem uma motocicleta conduzida por uma mulher inabilitada. Durante a fiscalização, foram constatados sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo, os números do chassi e do motor apresentavam indícios de lixamento e remarcação.





Por meio de técnicas de identificação veicular, os policiais conseguiram identificar o veículo original e descobriram que se tratava de uma motocicleta roubada em Fortaleza (CE), em dezembro de 2023. Além do veículo roubado e adulterado, durante a fiscalização, a condutora apresentou um CRLV com indícios de falsificação, situação comum para veículos clonados.





Diante dos fatos, a condutora foi presa e encaminhada à Delegacia Regional de Crateús (CE), para as providências cabíveis aos crimes de receptação de produto de crime, adulteração de sinal identificador veicular e uso de documento falso, previstos, respectivamente, pelos artigos 180, 311 e 304 do Código Penal.





Dez horas depois, já no km 156 da BR 020, no município de Pedra Branca (CE), a equipe da PRF abordou uma motocicleta que estava sem retrovisores. A abordagem por uma simples infração de trânsito evoluiu quando os policiais identificaram que o veículo possuía adulteração nos sinais de identificação veicular. Nesse caso, a adulteração era tão significativa que não foi possível identificar o veículo original.





O condutor, de 26 anos, foi preso e disse que a motocicleta foi comprada por seu irmão como “de estouro”, que é quando o veículo é vendido por um valor bem abaixo do praticado no mercado, sob a alegação de que possui débitos de multas ou de financiamento. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Tauá (CE), para que as investigações continuem.





(PRF)