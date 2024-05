Governo Lula arrecada quase R$ 1 trilhão nos primeiros 4 meses de 2024

O Governo Lula arrecadou quase um trilhão de reais somente nos primeiros quatro meses de 2024. Segundo a análise divulgada pela Receita Federal nesta terça-feira (21), a arrecadação atingiu R$ 892,23 bilhões até abril, uma alta de 8,33% em comparação com o mesmo período do ano passado, descontada a inflação. Em termos nominais, sem considerar a inflação, o aumento foi de 12,85%.





Somente em abril, os contribuintes brasileiros entregaram ao governo R$ 228,87 bilhões, estabelecendo um recorde para o mês desde 1995. Este valor representa uma alta real, corrigida pela inflação, de 8,26% em relação a abril do ano passado.





Entre os principais destaques da arrecadação administrada pela Receita Federal estão o crescimento da Cofins e do Pis/Pasep, que aumentaram 19,77% nos primeiros quatro meses do ano, saltando de R$141,4 bilhões para R$169,3 bilhões, impulsionados pela retomada da tributação sobre os combustíveis. Por outro lado, houve uma leve queda na contribuição do IRPJ/CSLL, que diminuiu 1,08% em comparação ao ano passado, passando de R$ 211,8 bilhões para R$209,5 bilhões.





Outro destaque de abril foi o crescimento real de 27,46% na arrecadação com o Imposto sobre Importação e o IPI-Vinculado à Importação, totalizando pouco mais de R$ 8 bilhões. O relatório da Receita Federal atribui esse desempenho ao aumento real de 14,02% no valor em dólar das importações, a um aumento de 2,18% na taxa média de câmbio, a um crescimento de 15,70% na alíquota média efetiva do Imposto sobre Importação e a um aumento de 7,77% na alíquota média efetiva do IPI-Vinculado.





Via Hora Braília