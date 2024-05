SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

"Estou através deste blog mostrando minha indignação com a prefeitura de Sobral, pois o bairro Cohab III há muito tempo está abandonado! Problema no abastecimento de água, insegurança e a praça do bairro abandonada com muito mato, foi iniciado o serviço de limpeza e não foi concluído e ainda tem as calçadas e lixeiras danificadas pela ação do tempo. Prefeito Ivo Gomes, aproveite sua viagem a Londres bancada pelos sobralenses e faça uma reflexão sobre a incompetência da AMA e da secretaria de conservação e para sorte do sofrido contribuinte e que em janeiro assuma alguém com compromisso independente do grupo político vitorioso nas urnas."