Adolescente venezuelana é apreendida por transportar drogas a mando dos pais

Uma adolescente venezuelana de 16 anos foi apreendida em um ônibus de viagem na BR-222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (20), após ser flagrada transportando 10 quilos de maconha a mando dos pais adotivos.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes estavam fazendo uma fiscalização na via quando abordaram o ônibus da linha Fortaleza -Camocim, no quilômetro quatro da rodovia.





Durante a ação, a equipe policial identificou a adolescente viajando sozinha, levando consigo uma mochila que exalava um cheiro característico de maconha. Ao revistarem a bagagem, os policiais encontraram 13 tabletes do entorpecente.





Ainda de acordo com a PRF, a jovem relatou aos agentes que não sabia o que tinha na mochila, pois recebeu uma ordem de seus pais adotivos, moradores do Bairro Pirambu, em Fortaleza, para levar a bolsa da capital cearense até a cidade de Acaraú, no interior do Ceará.





Na delegacia, os policiais tentaram entrar em contato com os adultos apontados pela adolescente, porém os mesmos não atenderam as ligações.





Por estar desacompanhada, o Conselho Tutelar de Caucaia foi acionado e acompanhou o procedimento junto à Delegacia Metropolitana de Caucaia. Após os procedimentos, a adolescente foi encaminhada pela PRF até a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), em Fortaleza .





