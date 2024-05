HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA ZONA RURAL DE GRANJA/CE

A polícia registrou um crime de homicídio seguido de tentativa de homicídio ocorrido no início da tarde desta quarta-feira, 22, na localidade de Agrovila, zona rural do município de Granja.

Segundo as informações, indivíduos que ocupavam um veículo Ônix branco teriam interceptado um carro de horário e efetuaram vários disparos, atingidos duas pessoas, sendo que uma delas identificada como Edison dos Santos Mendes, 28 anos, natural de Camocim, veio a óbito. Este tem passagens pela polícia. A outra pessoa baleada foi identificada como Francisco Ruan Eduardo Dias, 20 anos, natural de Camocim, que foi socorrida à UPA de Granja e não corre risco de morte.





Motivação





A polícia ainda não sabe ao certo o que teria motivado o crime, sabe-se no entanto que a vítima fatal já tinha passagens pela polícia e que residia no bairro Olinda, em Camocim, e ultimamente estava no distrito de Timonha. Equipes policiais percorrem toda da região à procura dos acusados.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





com informações de Camocim Polícia 24h