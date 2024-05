Suspeito de sequestrar adolescente e manter namoro por 4 anos é preso

Policiais civis prenderam, nessa terça-feira (21/4), um suspeito de manter um relacionamento com uma adolescente por quatro anos. Eles têm um filho de 2 anos. A prisão ocorreu na divisa entre as cidades de Coité do Noia e Taquarana, em Alagoas.





A ação foi fruto do trabalho do Núcleo de Investigação Especial da Delegacia Geral (Niesp), coordenado pelo delegado Sidney Tenório.





De acordo com a polícia, o mandado de prisão preventiva foi emitido pela Vara de Taquarana, responsável pelo distrito judiciário de Coité, em decorrência dos crimes de estupro de vulnerável e subtração de incapaz, ocorridos em 2020, na zona rural de Coité, quando o acusado, à época com 25 anos, subtraiu a menor, de 13 anos.





A vítima chegou a namorar o acusado quando tinha 12 anos, em um relacionamento abusivo que não era aceito pela família dela, conforme apuração da polícia.





