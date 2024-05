JOVEM TEM CELULAR ROUBADO AO TIRAR SELFIE; VEJA VÍDEO

Uma jovem teve o celular furtado na manhã de quarta-feira (22), no Distrito Federal. O crime ocorreu no momento em que ela parou para tirar uma selfie. Câmeras de segurança da região registraram a ação do criminoso. As informações são do portal Metrópoles.





Após serem informados sobre o roubo, policiais militares iniciaram buscas na região administrativa. O ladrão que aparece nas imagens usou uma bicicleta para cometer o crime e fugir.





Uma equipe do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) conseguiu localizá-lo e prendê-lo. O suspeito foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi detido. A Polícia Civil apreendeu a bicicleta e pedirá à Justiça que o item seja convertido em “perda e danos” em benefício da vítima.

