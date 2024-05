Líder do tr4fico no Centro-Sul do Ceará é solto por decisão judicial

Islan Murilo, apontado como chefe do tráfico no Centro-Sul do Ceará, foi solto por decisão judicial, após prisão em operação conjunta no Rio de Janeiro.

Islan Murilo Cassimiro Oliveira, acusado de liderar o tráfico de drogas no Centro-Sul do Ceará, foi solto por decisão judicial, conforme publicado no Diário da Justiça em 17 de maio. Ele estava detido desde 7 de março após ser preso em São João do Meriti, Rio de Janeiro, por equipes das polícias do Rio e do Ceará. Islan é investigado por tráfico, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os detalhes do processo, que é sigiloso, não foram divulgados, e não há registros de outros mandados de prisão contra ele no sistema do CNJ.





Via Blog do César Wagner