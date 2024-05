Menina de 5 anos morre após ser picada por escorpião

Uma menina, de 5 anos, morreu após ser picada por um escorpião em Goiás. Segundo informações do secretário municipal de Saúde de Formosa, Breno Miranda, a criança morava no Distrito Federal (DF) e foi levada pela família para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, município goiano no Entorno.





De acordo com o secretário, a garota foi picada pelo escorpião ao pisar nele quando entrava em casa. Ela foi levada até a unidade de saúde, onde recebeu o soro antiescorpiônico, no entanto, ela não resistiu e morreu durante a madrugada de quarta-feira (15/5).





O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) como morte acidental, e o corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).





Fonte: Metrópoles