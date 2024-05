Polícia Civil prende três acusados de espancar adolescente até a morte em Tamboril

A Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia de Tamboril, em conjunto com as Delegacias Regionais de Crateús e Monsenhor Tabosa, deflagrou na tarde desta quarta-feira (15) uma operação que resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento no homicídio do adolescente Paulo César Costa Pereira, de 14 anos, crime ocorrido em 21 de setembro de 2023.





O jovem foi brutalmente espancado a pauladas e não resistiu aos ferimentos, falecendo no hospital. A investigação meticulosa da Polícia Civil apontou os autores do crime e culminou na prisão dos três suspeitos.





A polícia informou que os acusados foram capturados em seus endereços e conduzidos à Delegacia de Tamboril para os procedimentos cabíveis. Durante o interrogatório, ambos permaneceram em silêncio. Os dois presos foram posteriormente encaminhados à Unidade Prisional de Novo Oriente, onde ficarão à disposição da justiça.





O Delegado Regional de Crateús, Dr. Filipe Freitas, teceu elogios ao trabalho da equipe da Delegacia de Tamboril, parabenizando todos os policiais que participaram da operação e contribuíram para a resolução do caso e a aplicação da justiça.





(Blog do Manuel Sales)