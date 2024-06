POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na tarde de hoje, 07.06.2024, a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 68 anos, em virtude da prática de crime de es3tupro de vulnerável praticado contra sua tia, uma idosa de 88 anos de idade, com diagnóstico de esquizofrenia e outros problemas de saúde.





Segundo os fatos apurados até o momento, a idosa, que vivia sob os cuidados do suspeito e de sua esposa, passou a reclamar de dor e apresentou vermelhidão e sangramento na região genital, o que chamou a atenção da esposa do suspeito, que marcou uma consulta ginecológica para a idosa, momento em que o médico constatou a possível violência sexual, bem como observou outras lesões no corpo da idosa, que ficou internada no hospital devido a gravidade da situação.





Tendo em vista que o único homem com quem idosa tem contato é o sobrinho, o fato foi comunicado à Delegacia da Mulher de Sobral e de imediato foi feita a Representação pela prisão preventiva do suspeito, o que foi acatado pelo Poder Judiciário.





De posse do mandado de prisão, policiais civis da DDM-Sobral conseguiram prender o investigado, que foi submetido aos procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado à Penitenciária de Sobral.