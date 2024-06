"Dinheiro Esquecido": R$ 8,15 Bilhões Ainda Podem Ser Resgatados Em Sistema Do Banco Central

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira (07) que um montante de R$ 8,15 bilhões está disponível para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR). Os dados, atualizados até o mês de abril, indicam que até o momento foram devolvidos R$ 6,78 bilhões aos clientes bancários. Em comparação, o valor disponível em abril era de quase R$ 7,8 bilhões.





O SVR é um serviço oferecido pelo Banco Central que permite a consulta de valores “esquecidos” por pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.





A consulta e a solicitação de devolução dos valores só podem ser realizadas através do site oficial: https://valoresareceber.bcb.gov.br





Para que os valores sejam liberados via SVR, é imprescindível fornecer uma chave PIX. Caso o usuário não possua uma chave cadastrada, será necessário entrar em contato com a instituição financeira para combinar uma forma alternativa de recebimento. Outra opção é criar uma chave PIX e retornar ao sistema para concluir a solicitação.





No caso de valores a receber de pessoas falecidas, apenas herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais podem fazer a consulta. Esses indivíduos devem preencher um termo de responsabilidade para prosseguir.





Após a consulta no sistema do BC, é necessário contatar diretamente as instituições onde os valores estão disponíveis para conhecer e seguir os procedimentos de resgate.