ALERTA! SONOLÊNCIA PODE SER SINAL DE CÂNCER QUE PASSA DESPERCEBIDO

A despeito de ser frequentemente ignorada, a sonolência excessiva pode ser um sinal prévio de condições graves, como o câncer de cérebro. O sintoma, muitas vezes subestimado e confundido com cansaço comum, merece atenção e pode demandar uma investigação médica detalhada.





Além da sonolência, o câncer no cérebro tem outros sintomas que podem passar despercebidos, pois também estão associados a outras condições de saúde.





Afinal, o que é o câncer de cérebro?





O câncer de cérebro, também conhecido como tumor cerebral, é o crescimento anormal e descontrolado de células no cérebro ou em suas estruturas adjacentes.





Essas células cancerígenas podem formar tumores primários, originados diretamente no cérebro, ou tumores secundários, que se espalham a partir de outras partes do corpo. Ambas as formas requerem atenção médica imediata.





Como se não bastasse a sonolência, existem diversos outros sintomas que, por serem comuns a várias doenças, muitas vezes não são imediatamente associados ao câncer de cérebro.









Quando suspeitar de câncer?





Veja mais sinais de câncer de cérebro:





- dores de cabeça frequentes, principalmente ao acordar;

- sonolência;

- perda de força ou fraqueza;

- alterações na linguagem, como falar embolado;

- visão turva e embaçada;

- dificuldades de equilíbrio e coordenação;

- epilepsia ou outras crises convulsivas;

- perda de memória;

- náuseas e vômitos;

- mudanças de personalidade e comportamento.





O que pode causar câncer no cérebro?





Os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer no cérebro incluem mutações genéticas específicas, exposição a radiações ionizantes e condições que debilitam o sistema imunológico. Conhecer esses fatores pode ajudar na prevenção e no monitoramento de saúde apropriados.





Qual exame que detecta tumor no cérebro?





Exames de imagem, como ressonância magnética ou tomografia computadorizada, são essenciais para um diagnóstico preciso. Em alguns casos, pode-se recorrer à biópsia para um estudo mais aprofundado do tecido afetado.





O diagnóstico precoce é crucial e pode aumentar significativamente a eficácia do tratamento.





As opções de tratamento variam desde intervenções cirúrgicas para retirada do tumor até abordagens como radioterapia e quimioterapia, dependendo da natureza e da localização do tumor, bem como do estado geral de saúde do paciente.





Portanto, perceber os sinais que o corpo envia é fundamental. A sonolência excessiva, assim como outros sintomas aparentemente benignos, podem ser indicativos de condições sérias como o câncer de cérebro.





