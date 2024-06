IDOSOS COM MAIS DE 70 ANOS AGORA ENFRENTAM NOVAS REGRAS E PODEM PERDER A CNH

Recentemente, o Código de Trânsito Brasileiro foi atualizado, trazendo mudanças cruciais para os motoristas idosos, em especial aqueles com idade superior a 70 anos. Essas atualizações têm o objetivo de aumentar a segurança nas vias, adaptando-se às necessidades específicas dessa faixa etária. Agora, os prazos para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) são mais rigorosos, e as avaliações de saúde se tornaram mais frequentes.





A nova legislação estabelece prazos diferenciados para a renovação da CNH, que variam conforme a idade do condutor. Motoristas até 49 anos devem renová-la a cada dez anos, aqueles entre 50 e 69 anos, a cada cinco anos, e para aqueles com mais de 70 anos, a renovação deve ocorrer a cada três anos. Além disso, a CNH provisória possui agora a validade de apenas um ano.





Quais são os Novos Prazos para Renovação da CNH?





Até 49 anos: renovação a cada 10 anos;

Entre 50 e 69 anos: renovação a cada 5 anos;

Mais de 70 anos: renovação a cada 3 anos.

CNH Provisória: validade de 1 ano.

Como Renovar a CNH: Guia Passo a Passo





Para os motoristas idosos, manter a CNH regularizada é essencial para garantir sua autonomia e mobilidade. O processo de renovação começa com o acesso ao site do DETRAN de seu estado, utilizando seu CPF ou CNPJ. Após fazer login, é necessário confirmar os dados pessoais e seguir as instruções para solicitar a renovação da CNH.





Acesse o site do DETRAN do seu estado.

Faça login usando seu CPF ou CNPJ e senha.

Confirme seus dados pessoais e prossiga com a solicitação de renovação.

Agende os exames médicos necessários, que podem incluir exames toxicológicos, dependendo do caso.

Realize o pagamento das taxas exigidas.