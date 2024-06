Aluno ganha festa de formatura em hospital 10 dias antes de morrer de câncer

O catarinense Paulo César Gazaro, de 45, realizou o grande sonho de se formar em Engenharia Civil dez dias antes de falecer em São Paulo. Paulo foi diagnosticado com um câncer no intestino há 11 meses e faleceu na última quinta-feira, 30.





Estudante do último semestre de Engenharia Civil na UniFecaf, Gazaro recebeu o diploma dentro do Hospital Salvalus, numa cerimônia preparada pela esposa, Graziela Gonçalves Gazaro, pelos médicos e funcionários do hospital e pelos coordenadores da faculdade no último dia 20.





O evento teve direito à beca, canudo e presença dos amigos e professores do curso.





A esposa de Paulo conta que a rotina dentro do leito de internação era marcada pelas aulas online e realização de atividades, fazendo com que ele "esquecesse" que estava doente.





"O grande sonho do Paulo era se tornar engenheiro. Ele ingressou no curso mais tarde, por não ter tido oportunidade de estudar mais cedo. E o desejo dele é que nós tivéssemos uma empresa juntos, formando uma dupla. Eu, arquiteta, ele engenheiro", contou ao portal G1.





Graziela detalha que nos últimos meses, Paulo passou por nove sessões de quimioterapia, além de imunoterapia, que não impediram o avanço da doença que já tinha se espalhado pela bexiga, o abdômen e o fígado.





Em uma publicação nas redes sociais, a universidade afirmou que houve uma mobilização para antecipar a formatura por conta da saúde de Paulo.





Na legenda, a UniFecaf chamou o aluno de "nosso guerreiro" e afirmou que espera que a história dele "sirva de aprendizado e inspiração para todos que têm um sonho a realizar".





"O Paulo será um eterno exemplo de persistência, sinônimo da palavra 'sonhador'. A Unifecaf lamenta o falecimento do nosso querido aluno e deseja força para todos os familiares e amigos. Você conseguiu, Paulo. Nosso eterno engenheiro!".





Paulo Gazaro faleceu em consequência de uma insuficiência respiratória oriunda do longo tratamento do câncer, que estava em fase de metástase.





O POVO