Mulheres poderão participar do alistamento militar no Brasil a partir de 2025

As Forças Armadas vão abrir pela primeira vez, em 2025, o alistamento militar para mulheres no Brasil, conforme determinado pelo ministro da Defesa José Múcio Monteiro. Diferente do caso dos homens, no entanto, o alistamento das mulheres será voluntário, sendo permitido a todas aquelas que completarem 18 anos no ano de 2025.





A intenção, conforme o ministro, é aumentar as vagas destinadas às mulheres aos poucos, até que elas cheguem a 20% das vagas disponíveis no serviço militar. Aproximadamente 85 mil pessoas ingressam nas Forças Armadas anualmente.





As mulheres já podem entrar nas Forças Armadas hoje em dia, mas por outros meios que não o alistamento, como no caso de escolas que preparam oficiais. Além disso, a participação feminina é limitada, sendo vetada em alguns ramos de atuação.





Brasil terá alistamento militar para mulheres em 2025





No início do ano, as Forças Armadas chegaram a orientar o governo federal a se manifestar de modo contrário ao acesso de mulheres às carreiras militares, com argumentos sobre a “fisiologia feminina”.





“É necessário reconhecer que a fisiologia feminina, refletida na execução de tarefas específicas na zona de combate, pode comprometer o desempenho militar em operações de combate, dependendo do ambiente operacional”, argumentara o coronel Sandro Ernesto Gomes, chefe da assessoria jurídica do gabinete do comandante do Exército brasileiro.





A proposta é de que sejam abertas entre mil e 2 mil vagas para as mulheres no ano que vem, por meio do alistamento.





