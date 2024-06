Arquiteto é preso por estupro de menina de 11 anos no RJ; vítima foi abordada no caminho para escola

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo estupro de uma menina de 11 anos. O Terra apurou, nesta terça-feira, 4, que o acusado, um arquiteto de 55 anos, foi detido pelos agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti enquanto chegava para fazer uma visita a uma obra onde trabalhava, em Copacabana, na Zona Sul da cidade que fica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que o crime ocorreu em abril deste ano, quando o homem abordou a vítima, de apenas 11 anos, enquanto ela ia à escola. Ele passou a enviar mensagens de cunho sexual e fez transferências bancárias para a conta da menina.

De acordo com a polícia, o autor conseguiu convencer a criança a encontrá-lo pessoalmente e manteve relações sexuais com ela, o que foi comprovado pela perícia. O crime foi descoberto pela mãe da vítima, que encontrou as mensagens e denunciou o caso na delegacia.





O acusado foi localizado nesta segunda-feira, 3, quando chegava a uma obra em que atuava como arquiteto. Na sequência, ele foi levado à delegacia, por conta do mandado de prisão preventiva conseguido pela polícia.





Terra