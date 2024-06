Vídeo: Bandido furta motocicleta em cerca de 20s no Ceará

Um criminoso furtou uma motocicleta em cerca de 20 segundos na noite do último sábado, dia 01, na rua Padre Francisco Pinto, no bairro Benfica, em Fortaleza. O caso foi registrado por uma câmera de segurança no Ceará.





Nas imagens, o veículo está estacionado em frente a uma farmácia quando um indivíduo usando um capacete se aproxima, quebra o cadeado que prendia a corrente usando uma tesoura alicate. Em seguida, ele usa outra ferramenta para dar a partida e fugir na morto em Fortaleza.





O veículo tinha sido comprado financiado há uma semana. O dono informou que a motocicleta é rastreada, mas o sistema foi cortado. Ele trabalhava como motoboy na hora do furto.





Ninguém foi identificado ou preso. O caso é investigado pelo 34º Distrito Policial e será transferido para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Cargas, da Polícia Civil. Vídeo: Bandido furta motocicleta em menos de 20s no Ceará.





Via Pi24h





Veja vídeo:

Mesmo com cadeado e travada, Ladrão Furta Moto em 20 Segundos no Bairro Benfica em Fortaleza#metropolenews pic.twitter.com/zSY8oIO9ax — Metrópole News (@MetropoleNews) June 3, 2024