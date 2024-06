Deputado Moses Rodrigues usa números de uma pesquisa fake para destacar “liderança folgada” de Capitão Wagner

“O Capitão Wagner lidera hoje com muita folga as pesquisas aqui no município de Fortaleza, o que nos deixa animados e confiantes que vamos estar muito bem para o segundo turno das eleições de Fortaleza. Nós temos hoje um pré-candidato super preparado que foi por duas vezes candidato a prefeito de Fortaleza, construiu por duas vezes um plano de governo. Em 2022, candidato ao governo, quando construiu também um plano de governo. Então, o Wagner hoje é a pessoa mais preparada para o município de Fortaleza”.





O otimismo é do deputado federal Moses Rodrigues, do União Brasil, em entrevista ao Blog do Eliomar, ao confundir os números de uma pesquisa fake, que circulou semana passada em grupos de WhatsApp em Fortaleza, com os números reais do Paraná Pesquisas, divulgada no fim de maio, que apontou Wagner com 33.1% das intenções de voto, mas com uma acelerada aproximação de André Fernandes (PL), que aparece com 20.1%, já em empate técnico com o prefeito Sarto (PDT), com 21.8%.





“Aqui, nós temos que fazer uma leitura, no que veio nessa última pesquisa Paraná, que foi divulgada, onde o Wagner com 33%, o segundo candidato de direita com 16% e um terceiro de direita com 6%. Então, você vê que o Wagner, como candidato de centro, ele tema facilidade de dialogar com esse segmento de centro-direita. E também tem uma facilidade de dialogar com a centro-esquerda. Então, a gente já vê na pesquisa a preferência do eleitor de centro para a centro-direita de Fortaleza”, avaliou Moses Rodrigues, sem atentar que a pesquisa fake sequer teve o cuidado de fechar os 100% dos índices de todas as pré-candidaturas e dos supostos indecisos e daqueles que não teriam respondido, ficando o somatório em 95%.





A pesquisa mais recente foi a Simplex/CBN, que apontou Capitão Wagner (União Brasil) com 22% das intenções de voto, seguido por André Fernandes (PL – 17.3%), Sarto (PDT – 16.2%), Evandro Leitão (PT – 8.6%), Eduardo Girão (NOVO – 5.2%), Técio Nunes (PSOL – 1.1%) e Zé Batista (PSTU – 0.5%). Brancos/Nulo somam 13.8%, enquanto o critério Não Sabe representa 15.3% do eleitorado.





Fonte: Sobral em Revista