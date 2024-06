ESTUDANTES ESTÃO TEMEROSOS COM PRÉDIO ABANDONADO PERTO DO UNINTA, EM SOBRAL

Estudantes universitários do UNINTA estão temerosos com um prédio abandonado onde funcionava a casa de albergado, ao lado do centro universitário INTA-UNINTA. O local está servindo de esconderijo para infratores e usuários de drogas.





O prédio pertence ao governo estadual. Os estudantes aspiram por uma revitalização urgente do referido prédio, antes que o pior aconteça.