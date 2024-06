Ivo Gomes inaugura a primeira ponte estaiada do Ceará com show de José Augusto no Dia dos Namorados

Na noite de quarta-feira (12/06), a Prefeitura de Sobral, por meio das secretarias da Infraestrutura (Seinfra) e do Trânsito e Transportes (Setran), inaugurou a Ponte Estaiada Martonio Vasconcelos, a primeira do Ceará. O evento, realizado na Margem Esquerda do Rio Acaraú, reuniu centenas de pessoas que foram prestigiar a novidade.





“Essa Ponte foi idealizada em 2017, quando foi construído o Plano de Mobilidade de Sobral. Em várias audiências públicas foi mencionado o desejo da população, especialmente do bairro Dom Expedito, para a construção de uma ponte destinada a pedestres.” explica Ivo Gomes, prefeito de Sobral.





A primeira Ponte Estaiada do Ceará valoriza, ainda mais, as margens do Rio Acaraú, além de integrar dois bairros. “É uma oportunidade que temos para facilitar a mobilidade das pessoas, não necessariamente de carro ou moto.” complementa Ivo Gomes.





Para tornar a inauguração ainda mais especial, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo (Secult), promoveu um show gratuito do renomado cantor José Augusto. A apresentação encantou o público presente com sucessos românticos que embalaram o Dia dos Namorados.





Com investimentos superiores a R$ 8 milhões, provenientes do tesouro municipal e federal, a nova ponte se destaca não apenas pela sua estrutura inovadora, mas também pelo impacto positivo na mobilidade urbana. Foram revitalizados mais de 2 km de ciclovias, interligadas pela passarela de 112 metros de extensão, destinada exclusivamente a ciclistas e pedestres.





A Ponte Estaiada, que se tornou um novo marco arquitetônico de Sobral, faz a ligação entre os bairros Dom Expedito e Centro, facilitando a locomoção e a integração entre as duas margens do Rio Acaraú. Além disso, a revitalização da sinalização horizontal e vertical foi concluída, melhorando ainda mais a segurança e a fluidez do trânsito na região.





Ao lado do prefeito Ivo Gomes estavam a vice-prefeita Christianne Coelho, os deputados Leônidas Cristino e Lia Gomes, ex-prefeito Júnior Façanha, e a presidente da Câmara Municipal, Socorrinha Brasileiro, puxando extensa lista de vereadores; a família do desembargador Martônio também esteve representada pela sua esposa Egidia, seu filho Bruno, seus irmãos Humberto, Dayse, Fabiola, Madson e Deborah.





Via Sobral em Revista