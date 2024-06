POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E EFETUA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE efetuou em 13/06/2024 o cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória em desfavor de um homem de 39 anos, por crime de estupro de vulnerável praticado no contexto da violência doméstica, fato ocorrido entre os anos de 2014 a 2021 no Residencial Caiçara, Sobral-CE.





De acordo com as informações do processo, o acusado praticou atos libidinosos contra sua enteada desde os 7 anos de idade desta, pois a menina dormia no mesmo quarto que o casal e o padrasto esperava a esposa dormir para praticar atos libidinosos diversos contra a vítima, o que ocorreu por vários anos seguidos.





A adolescente, já com 15 anos, contou para a avó o que estava acontecendo e foi feito o boletim de ocorrência na DDM-SOBRAL. O inquérito foi concluído e após a instrução processual, o réu foi condenado a 23 anos e 09 meses de reclusão, sendo expedido o competente Mandado de Prisão, que foi cumprido pelos inspetores desta Delegacia Especializada. O preso foi encaminhado à Penitenciária de Sobral.