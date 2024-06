HOMEM CULPA APPLE POR FIM DO CASAMENTO E EXIGE MILHÕES EM INDENIZAÇÃO

Um homem britânico, identificado como Richard pelo jornal inglês The Times, entrou com uma ação contra a Apple, buscando mais de 6 milhões de dólares, após descobrir que seu iPhone revelou suas infidelidades à esposa.





Richard alega que, apesar de apagar mensagens comprometedoras do telefone, estas se sincronizavam automaticamente com outros dispositivos vinculados à sua conta iCloud, incluindo um iMac em sua casa.





O implicado afirma que nunca soube dessa funcionalidade e busca uma compensação financeira da empresa de tecnologia para reparar o ocorrido.









Como a esposa descobriu as infidelidades





De acordo com o The Times, Richard manteve contato com trabalhadoras sexuais durante vários anos usando seu iPhone. Apesar de tomar medidas para excluir as mensagens comprometedoras de seu dispositivo móvel, elas continuavam aparecendo no iMac compartilhado com sua esposa.





A descoberta dessas mensagens levou à separação do casal e a um processo de divórcio que Richard eventualmente perdeu. A revelação dessas mensagens no lar teve um impacto devastador na vida pessoal e familiar, argumentou a “vítima”.





Em busca de compensação, Richard processou a Apple por um valor de 5 milhões de libras – mais de 6 milhões de dólares – além dos custos do julgamento.





Seu advogado, Simon Walton, do escritório Rosenblatt, acusou a Apple de ser negligente ao não advertir claramente os usuários que as mensagens apagadas em um dispositivo podem continuar acessíveis em outros sincronizados com a mesma conta iCloud.









Qual pode ter sido o erro da Apple





Walton enfatiza que a Apple enganou os consumidores ao não fornecer informações detalhadas sobre o funcionamento do sistema de sincronização de dados.





“A Apple agiu de maneira enganosa com seus usuários. A falta de uma advertência transparente sobre a natureza da sincronização de mensagens violou os direitos de privacidade do meu cliente”, afirmou Walton em declarações ao The Times.





O advogado também fez um apelo para que outros usuários que possam ter sido afetados por situações semelhantes se juntem a uma ação coletiva.





Segundo Walton, essa possível ação coletiva poderia aumentar a pressão sobre a Apple para proporcionar maior transparência e controle sobre as informações que os dispositivos sincronizam por padrão.









Por que processaram a Apple





Em declarações ao The Times, Richard expressou sua frustração com a falta de clareza nas políticas da Apple. “Se te dizem que uma mensagem foi apagada, você tem o direito de acreditar que ela foi apagada”, afirmou Richard.





Ele acrescentou que, se houvesse uma advertência mais clara, a situação poderia ter sido manejada de maneira diferente, evitando o dano irreparável ao seu casamento e à sua reputação.





Richard também mencionou que seu caso pode ser apenas um exemplo de um problema mais amplo que afeta muitos usuários da Apple. Para ele, não se trata apenas de uma questão pessoal, mas da necessidade de que a empresa seja mais transparente em relação a como gerencia os dados pessoais de seus clientes.









Que precedente essa demanda pode estabelecer para a Apple





A demanda de Richard contra a Apple pode ser pioneira em uma série de ações legais que explorem os limites da responsabilidade das empresas de tecnologia na proteção da privacidade dos usuários.





Se seu caso for bem-sucedido, poderá estabelecer um precedente para que outras pessoas tomem medidas semelhantes contra a Apple, ou qualquer outra empresa que não informe adequadamente sobre como os dados pessoais são gerenciados.





A situação também levanta questões sobre a necessidade de que os usuários estejam mais bem informados e conscientes sobre as tecnologias que utilizam diariamente.





À medida que a tecnologia continua avançando e as interconexões entre dispositivos se tornam mais complexas, é fundamental que tanto as empresas de tecnologia quanto os usuários mantenham um foco claro e consciente sobre a gestão da privacidade e da segurança dos dados.





