CELESTE ARANTES, A MÃE DE PELÉ, MORRE AOS 101 ANOS

Celeste Arantes, a mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu aos 101 anos, nesta sexta-feira (21), em Santos, no litoral de São Paulo. A rainha-mãe era mineira de Três Corações e teve três filhos: Pelé, Jair (Zoca) e a caçula Maria Lúcia, responsável pelos cuidados dela. O g1 apurou que Celeste estava hospitalizada há 8 dias, mas a causa da morte ainda não foi informada.





Todos os filhos de Dona Celeste foram frutos do relacionamento com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, com quem ela foi casada até 1996, ano em que morreu.





Pouco antes de Pelé morrer, aos 82 anos, ele prestou uma homenagem aos 100 anos da mãe, em 20 de novembro de 2022, dia da abertura da Copa do Mundo no Catar.