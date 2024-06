Presidente Lula promove jantar no Ceará com governadores do Nordeste

O presidente Lula se reuniu com governadores do Nordeste na residência oficial do Ceará em um jantar nesta quinta-feira (21). Durante o evento, foram debatidas demandas e estratégias para enfrentar os desafios econômicos e políticos do Brasil. Entre os temas estão: educação, transição energética, segurança pública e outras pautas de interesse regional estiveram em destaque nas conversas entre os líderes políticos e ministros presentes.





O governador Elmano, que participou do encontro, destacou a importância da reunião e a relevância das discussões realizadas. “Foi uma oportunidade única de alinhar esforços e buscar soluções conjuntas para as necessidades urgentes do Nordeste”, afirmou.





Este encontro marca mais um passo na agenda de articulação regional liderada pelo Presidente Lula.





(CN7)