PILOTO DE AVIÃO TEM MAL SÚBITO E MORRE DURANTE VOO

Um copiloto precisou fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita após o comandante da aeronave sofrer um mal súbito e morrer durante o voo. O caso aconteceu no último dia 12. As informações são do site Avherald.





O voo NE 130, da Sky Vision Airlines, saiu do Cairo, no Egito, com destino a Taif, na Arábia Saudita, mas foi obrigado a pousar em Jeddah, também em território saudita.





Em razão da morte do comandante, o copiloto avisou os passageiros que seria necessário desviar a rota e fazer um pouso de emergência.





Ao site Al-Arabiya um dos diretores da companhia aérea informou que o anúncio pelo sistema de som da aeronave foi feito para que os passageiros não entrassem em pânico quando a mudança de rota fosse informada.





Ele acrescentou que o comandante havia realizado exames médicos três meses antes.