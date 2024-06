Ivo Gomes divulga informação que agrada servidores e comerciante sobralenses

Mesmo em período de férias, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, foi as redes sociais levar uma excelente notícia para os servidores públicos municipais, e que agrada também o setor produtivo local, especialmente o comércio as vésperas do dia dos namorados.





“Alô, servidores municipais. Ninguém vai passar o dia dos namorados liso! Autorizei a antecipação da primeira parcela do 13º salário para servidores da Prefeitura de Sobral e da Santa Casa para o dia 12 de junho, dia da inauguração da ponte estaiada. Essa medida vai injetar R$ 11 milhões na economia local, aquecer nosso comércio e beneficiar toda a cidade.”





Via Sobral em Revista