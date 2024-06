Moses Rodrigues diz que não usou pesquisa fake para destacar “liderança folgada” de Capitão Wagner

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) questionou nessa terça-feira (11/6) a divulgação de sua entrevista ao Blog do Eliomar ( AQUI ), reproduzida pelo Blog Sobral 24 horas ( AQUI ), quando ele apontou uma “liderança folgada” de Capitão Wagner na pesquisa Paraná, divulgada no fim de maio.





Ao afirmar que recebeu a entrevista com “insatisfação e repúdio”, o parlamentar do União Brasil garantiu que não usou os dados de uma pesquisa que circulou em grupos de Whatsapp, que apontou Wagner com 33% das intenções de voto, enquanto o segundo candidato aparece com 16% e outros com 6%, quando o somatório de todos os índices, incluindo os não respondidos, fechou em somente 95%, mas sim o da Paraná Pesquisa, que traz Capitão Wagner com 33.1%, André Fernandes com 15.1% e Eduardo Girão com 6%.





O problema é que para apontar a “liderança folgada” de Wagner, o deputado Moses excluiu do Paraná o vice-líder da pesquisa Sarto e ainda Evandro Leitão. Dentro da margem de erro, a diferença de Wagner para Sarto cai para 5 pontos percentuais, o que não confirma uma “liderança folgada”.





O parlamentar do União Brasil também não tomou conhecimento da pesquisa Simplex/CBN, divulgada quatro dias depois do Paraná, que apontou Capitão Wagner (União Brasil) com 22% das intenções de voto, seguido por André Fernandes (PL – 17.3%), Sarto (PDT – 16.2%), Evandro Leitão (PT – 8.6%), Eduardo Girão (NOVO – 5.2%), Técio Nunes (PSOL – 1.1%) e Zé Batista (PSTU – 0.5%). Brancos/Nulo somam 13.8%, enquanto o critério Não Sabe representa 15.3% do eleitorado. Dentro da margem de erro, Wagner sequer lideraria o cenário de pré-campanha, podendo ser ultrapassado por Fernandes e Sarto.





Nossas desculpas pelo sentimento de indignação do deputado Moses, que emitiu uma nota de repúdio em suas redes sociais e que pode ser acessada AQUI





DETALHE – A ideia de reproduzir a matéria do conceituado jornalista Eliomar de Lima, em nenhum momento teve, por parte do Blog Sobral 24 horas, a intenção de macular o nome e/ou o mandato de Moses Rodrigues, a quem respeitamos como parlamentar pelo bom trabalho que faz no Congresso Nacional representando o Ceará.