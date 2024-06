Ônibus universitário quebrado em Pires Ferreira gera revolta

Os estudantes e seus familiares estão preocupados com a recorrência dos problemas e cobram uma solução definitiva das autoridades competentes.

Na tarde desta quarta-feira, um ônibus universitário que faz a rota entre Pires Ferreira e Sobral foi encontrado quebrado na estrada CE-362, conhecida como Ceará, deixando dezenas de estudantes sem transporte. O incidente foi relatado pelo advogado José Augusto, que, ao prosseguir viagem naquela estrada, encontrou o veículo parado e compartilhou a situação em suas redes sociais.





Segundo o advogado, não é a primeira vez que o ônibus apresenta problemas mecânicos, prejudicando os alunos que dependem do transporte para chegar à universidade. "É lamentável ver essa situação se repetir. Os estudantes já relataram quebras frequentes e falta de manutenção no veículo, o que demonstra um descaso com a educação e segurança dos alunos", comentou José Augusto em um vídeo postado em seu perfil.





Os estudantes que utilizam o ônibus universitário afirmam que este tipo de ocorrência não é isolada. "Já perdemos a conta de quantas vezes o ônibus quebrou no meio do caminho. A gente acaba chegando atrasado nas aulas, ou até mesmo perdendo o dia de estudo", relatou um dos alunos afetados.





A falta de manutenção adequada no veículo é um dos principais pontos de reclamação. Os estudantes e seus familiares estão preocupados com a recorrência dos problemas e cobram uma solução definitiva das autoridades competentes. "Precisamos de um transporte confiável e seguro. Não podemos continuar assim", afirmou outro estudante.





A reportagem ressalta que o espaço está aberto para manifestações das autoridades responsáveis. A situação levanta questões sobre a qualidade dos serviços públicos oferecidos aos estudantes da região e a necessidade urgente de melhorias.





Enquanto isso, os alunos continuam enfrentando a incerteza e o risco de novos imprevistos em suas jornadas diárias, aguardando por uma resposta concreta e uma solução permanente para o problema.





Fonte: A Voz Sta. Quitéria