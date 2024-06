Vini Jr. é primeiro brasileiro a marcar em duas finais da Champions League

Além de dar espetáculo dentro de campo, o jogador tem se destacado na luta contra o racismo.

Vini Jr. é o primeiro brasileiro a marcar em duas finais da Champions League. O feito inédito foi conseguido neste sábado (01) quando o brasileiro fez o segundo gol da vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund. Na edição anterior da Liga dos Campeões da Europa, Vinícius garantiu a taça para o time espanhol ao fazer gol contra o Liverpool.





Bicampeão da Champions League aos 23 anos, Vini Jr. faz história. Nas redes sociais, há inclusive torcedores apostando que o jogador pode conquistar a Bola de Ouro da FIFA, como melhor jogador do mundo. A última vez que um brasileiro recebeu esse reconhecimento foi em 2007 com Kaká.





Vini Jr. e a luta contra o racismo





Vinícius Júnior, um dos mais brilhantes jovens talentos do futebol brasileiro, atualmente jogando pelo Real Madrid, tem enfrentado não apenas desafios esportivos, mas também o racismo de forma recorrente. Desde sua chegada à Europa, Vinícius tem sido alvo de ataques racistas, tanto dentro quanto fora dos campos.





Esses incidentes lamentáveis evidenciam a persistência do racismo no futebol e na sociedade em geral. Vinícius não se calou diante dessas agressões; pelo contrário, ele tem usado sua plataforma para denunciar esses comportamentos e chamar atenção para a necessidade de mudanças. Em diversas ocasiões, ele se pronunciou nas redes sociais e em entrevistas, destacando a importância de combater o racismo e de promover a igualdade.





A postura de Vinícius Júnior inspira muitos, mostrando que o racismo deve ser confrontado com coragem e determinação. Sua luta não é apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que sofrem com o preconceito racial. O apoio de clubes, companheiros de equipe e fãs é crucial para criar um ambiente onde o racismo não seja tolerado e onde todos possam ser respeitados independentemente de sua cor de pele.





Vinícius Júnior continua a brilhar em campo, demonstrando resiliência e talento, e fora dele, como um símbolo de resistência contra o racismo. Sua voz é uma poderosa lembrança de que o esporte, e a sociedade como um todo, deve ser um espaço de inclusão e respeito para todos.





Do Flamengo para o Real Madrid





Vinícius Júnior, nascido em 12 de julho de 2000, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, começou sua carreira no Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. Desde jovem, mostrou um talento extraordinário, destacando-se nas categorias de base. Em 2017, aos 16 anos, ele fez sua estreia no time principal do Flamengo, rapidamente se tornando um dos jogadores mais promissores do país.





Em 2018, Vinícius Júnior foi contratado pelo Real Madrid por aproximadamente 45 milhões de euros, uma das transferências mais caras para um jogador tão jovem. Ele se juntou ao clube espanhol oficialmente em julho de 2018, aos 18 anos. Desde então, Vinícius tem sido uma figura central no time, conhecido por sua velocidade, dribles habilidosos e capacidade de decidir jogos importantes.

Champions League e outros títulos de Vini Jr.





Com o Real Madrid, Vinícius Júnior já conquistou diversos títulos importantes:





La Liga: 2019-2020, 2021-2022

Supercopa da Espanha: 2019-2020, 2021-2022

Liga dos Campeões da UEFA: 2021-2022, 2023-2024

Supercopa da UEFA: 2022

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2018, 2022





Desempenho em Campo





Vinícius Júnior tem mostrado uma evolução constante em seu desempenho. Na temporada 2021-2022, ele foi especialmente notável, marcando gols decisivos e ajudando o Real Madrid a conquistar a Liga dos Campeões da UEFA. Seu gol na final contra o Liverpool garantiu a vitória do time por 1-0, destacando sua importância para a equipe.

Estatísticas





Gols na Liga Espanhola (La Liga): Mais de 20 gols até o final da temporada 2022-2023.

Gols na Liga dos Campeões: Mais de 10 gols até o final da temporada 2022-2023.





Assistências: Conhecido também por suas assistências, Vinícius frequentemente cria oportunidades de gol para seus companheiros de equipe.

Seleção Brasileira





Vini Jr. também tem sido convocado regularmente para a Seleção Brasileira, participando de competições importantes como a Copa América e as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele é visto como uma peça fundamental para o futuro da equipe nacional.





Fonte: GCmais